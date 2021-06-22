ПОДБОРКА | Смотрите, какие мероприятия пройдут в Эстонии на Иванову ночь в этом году

Несмотря на то, что мероприятия по случаю Ивановой ночи состоятся, в мероприятиях на открытом воздухе до 28 июня могут принимать участие не более 1000 человек. И только с 28 июня в мероприятиях смогут участвовать 5000 человек.

22 июня

Костер в Тырва, где будут выступать Meie Mees, Shanon и Hunt. Начало в 18:00. Полная информация доступна тут.

Праздник в Касепя, начало в 18:00. Подробная информация тут.

Праздник в Пюхаярве, который продлится два дня — с 22 по 23 июня. Подробная информация на сайте Piletilevi.

Праздник в Пярну, начало в 18:00. Билеты можно приобрести здесь.

Костер в Камбья, Тартумаа. Начало праздника в 19:30. Подробная информация тут.

23 июня

Праздник в Валгеранна, на котором выступят 2Quick Start, Koit Toome, Shanon, Meie Mees. Начало в 18:00, подробную информацию читайте здесь.

Праздник в Рапла, где выступят рэп-дуэт Clicherik & Mäx, Terminaator и Koit Toome. Начало в 18:00, смотрите информацию здесь.

Праздник в Пярну в центре отдыха Fishing Village. Подробную информацию можно почитать здесь.

Костер в Мульгимаа, начало в 18:00. Подробную информацию смотрите тут.

Праздник в Виймси на территории музея под открытым небом, где на сцене выступят Curly Strings, Ivo Linna & Supernova. Информацию можете почитать здесь.

Праздник на острове Найссаар, Харьюмаа, начало в 18:00. Читайте подробную информацию тут.

Костер на территории Эстонского музея под открытым небом. Начало мероприятия в 17:00, смотрите подробную информацию на этом сайте.

Костер на деревенской площадке в Алайыэ, начало в 20:00. Подробная информация здесь.

Праздник в Йыхвиском парке, начало в 19:00.

Праздник в Кохтла-Ярве, начало которого в 20:00. Подробную информацию читайте здесь.

Развлекательная программа и концерт на территории Нарвского замка. Читайте информацию здесь.

Праздник в Линди, Пярнумаа в 20:00. Подробная информация здесь.

Костер в парке Раади, начало в 17:00. С дополнительной информацией можете ознакомиться тут.

Праздник в центре отдыха Пайде, начало в 18:00. Читайте информацию здесь.