ПОДБОРКА | Смотрите, какие мероприятия пройдут в Эстонии на Иванову ночь в этом году(4)
Несмотря на то, что мероприятия по случаю Ивановой ночи состоятся, в мероприятиях на открытом воздухе до 28 июня могут принимать участие не более 1000 человек. И только с 28 июня в мероприятиях смогут участвовать 5000 человек.
22 июня
Костер в Тырва, где будут выступать Meie Mees, Shanon и Hunt. Начало в 18:00. Полная информация доступна тут.
Праздник в Касепя, начало в 18:00. Подробная информация тут.
Праздник в Пюхаярве, который продлится два дня — с 22 по 23 июня. Подробная информация на сайте Piletilevi.
Костер в Камбья, Тартумаа. Начало праздника в 19:30. Подробная информация тут.
23 июня
Праздник в Валгеранна, на котором выступят 2Quick Start, Koit Toome, Shanon, Meie Mees. Начало в 18:00, подробную информацию читайте здесь.
Праздник в Рапла, где выступят рэп-дуэт Clicherik & Mäx, Terminaator и Koit Toome. Начало в 18:00, смотрите информацию здесь.
Праздник в Пярну в центре отдыха Fishing Village. Подробную информацию можно почитать здесь.
Костер в Мульгимаа, начало в 18:00. Подробную информацию смотрите тут.
Праздник в Виймси на территории музея под открытым небом, где на сцене выступят Curly Strings, Ivo Linna & Supernova. Информацию можете почитать здесь.
Праздник на острове Найссаар, Харьюмаа, начало в 18:00. Читайте подробную информацию тут.
Костер на территории Эстонского музея под открытым небом. Начало мероприятия в 17:00, смотрите подробную информацию на этом сайте.
Костер на деревенской площадке в Алайыэ, начало в 20:00. Подробная информация здесь.
Праздник в Йыхвиском парке, начало в 19:00.
Праздник в Кохтла-Ярве, начало которого в 20:00. Подробную информацию читайте здесь.
Праздник в Линди, Пярнумаа в 20:00. Подробная информация здесь.
Костер в парке Раади, начало в 17:00. С дополнительной информацией можете ознакомиться тут.
Праздник в центре отдыха Пайде, начало в 18:00. Читайте информацию здесь.
Костер в Калурикюла, начало в 17:00. Информацию о билетах смотрите тут.
24 июня
Праздник в Саха, Харьюмаа, начало в 16:30. Информацию о билетах можно почитать здесь.