ВИДЕО | Уже даже не смешно: Гуф бросил Айзу в тот же день, когда она объявила о воссоединении

Для девушки Гуфа Юлии заявления Айзы стали откровением. Сначала она резко высказалась об Айзе, а потом поехала на свидание к рэперу. В сторис, которые опубликовала сестра артиста, Гуф целуется и обнимается с избранницей.

Разумеется, поклонники обратились к Айзе за пояснениями, но она не знала, что им ответить. “Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. Но хуже всего знаете что? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: “Мама, папа ненадежный! Ты только всерьез ему не верь”, — рассказала Долматова.

Фанаты предположили, что Гуф мог тайно встречаться с Айзой, и Юлия об этом даже не догадывалась. При этом рэпер вряд ли ожидал, что бывшая жена начнет публично обсуждать их отношения.

Напомним, что Айза и Алексей были женаты шесть лет. Влюбленные не раз расставались, но неизменно мирились. Окончательный разрыв произошел в 2014 году. После этого отношения звезд оставались нестабильными. Айза могла обвинять бывшего супруга в зависимостях и неадекватном поведении, а позднее называла его лучшим другом.

Сейчас Долматова пытается справиться с очередным предательством бывшего избранника. Общаясь с поклонниками, женщина призналась, что ни эта ситуация, ни насмешки хейтеров не способны ее сломить.