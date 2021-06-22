5 звезд, которые пожалели о карьере в фильмах для взрослых

Бывшая порнозвезда Лана Роудс рассказывала, что порнофильмы с ее участием хотела бы удалить. Карьера разрушила психику женщины, она хочет вернуть все назад и сохранить свое достоинство.

В молодости Деми Мур также снималась в фильмах для взрослых. Звезда неоднократно подчеркивала, что делала это из-за недостатка денег, ведь сбежала из неблагополучной семьи.

Бывшая порнозвезда Дженна Пресли входила в список 12 самых сексуальных порноактрис в мире, по версии Maxim. Женщина снималась в порно сознательно, но призналась, что всю карьеру провела в состоянии страха, злоупотребляла наркотиками и алкоголем. Актриса даже сделала несколько попыток суицида.

Эшлинн Брук до сих пор работает в порноиндустрии не актрисой, а режиссером. Она не раз публично заявляла, что больше не могла играть на камеру удовольствие, когда к ней прикасался незнакомый человек. Женщина заявила, что не чувствовала эмоций к своим родным и людям вокруг, тогда и прекратила сниматься.

Сильвестр Сталлоне ранее был звездой эротического кино. Правда, своего появления в порно актер сейчас очень стесняется и не желает комментировать эту тему. У Сталлоне в начале звездного пути не было средств даже на еду, поэтому он решил сняться в порнографическом фильме.