ВИДЕО | Сам виноват! Акула проглотила мешавшего ей буревестника

Около 30 любителей острых ощущений занимались дайвингом в клетке, чтобы посмотреть на акул. Туристы обратили внимание, что их лодку начал преследовать буревестник. Птицу привлек хвост тунца, который пассажиры лодки бросили в воду, чтобы приманить акул.

На сделанной дайвером Беном Кесслером записи видна большая белая акула, которая оказалась недовольна конкуренцией и попыталась прогнать птицу.

Только гордый буревестник не понял намека и продолжил “охотиться” на рыбу, акула выпрыгнула из воды и целиком проглотила птицу, мгновенно убив ее. Хочется процитировать Горького — “Безумству храбрых поем мы песню“ — только это из “Песни о соколе”.

“Все были шокированы и взволнованы зрелищем. Все произошло очень быстро”, — сказал Кесслер. “Акула дважды оттолкнула птицу, она предупреждала ее”, — пояснил он. Австралиец отметил, что акулы часто нападают на конкурентов, которые оказываются между ними и их добычей.

“Акулы очень территориальны, и все, что становится у них на пути, является их целью”, — заявил Кесслер. По его словам, позже хищная рыба выплюнула буревестника.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной и до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека