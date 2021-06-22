Умерла звезда “Стар Трека” Джоанн Линвилл

“Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью”, — говорится в траурном обращении семьи. Причина смерти не уточняется.

Джоанн Линвилл родилась в калифорнийском городе Бейкерсфилд 15 января 1928 года. За всю свою карьеру с 1950-х по 2000-е годы она сыграла более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых “Бонанза”, “Сумеречная зона”, “Альфред Хичкок представляет”, “Династия” и “Ангелы Чарли”. Последней игровой лентой актрисы стал байопик “Джеймс Дин” с Джеймсом Франко в главной роли. Она наиболее запомнилась публике как звезда оригинального научно-фантастического шоу “Стар Трек”. В нем она исполнила роль ромуланской командирши.