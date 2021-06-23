Победительница “Холостяка” уехала от Тимати в Испанию

После завершения проекта им нельзя было появляться вместе долгое время, но влюбленные все равно отправились отдыхать в жаркие страны, где их никто не узнал. А первый официальный выход пары в свет состоялся на премии МУЗ-ТВ в начале июня.

Последние месяцы Сафарова жила в Москве — по ее словам, у нее появилось много рекламных контрактов, поэтому она осталась в столице. Многие думали, что это из-за Тимати, но Катя не подтверждала этого. Зато сегодня она сообщила, что вернулась в Испанию. “Счастливая девочка только что прилетела домой”, — написала победительница “Холостяка”.

Означает ли это окончательное расставание с Тимати или же еще не все потеряно — покажет время. Но сама Сафарова в нескольких интервью уже говорила о главном герое шоу в прошедшем времени, что наводит на определенные мысли. Да и сам Тимур не спешит представлять Катю как свою девушку.

К слову, пока все победительницы российской версии шоу “Холостяк” не смогли добиться взаимной симпатии от главных героев. Пары расставались либо сразу после шоу, либо пытались встречаться, но безуспешно.

Кандидатура Сафаровой изначально вызывала вопросы у большинства подписчиков шоу. Многие хотели бы видеть рядом с Тимати Марию Вебер, журналистку из Сочи. Но она сама ушла в середине проекта, так как не получила от Тимура желаемого внимания. В итоге в финале оказалась Алиса Грабовая и Екатерина — и рэп-звезда предпочел веселую и задорную Катю спокойной рассудительной Алисе. Может быть, зря?