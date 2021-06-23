39 операций — ради самой большой груди в мире!

Известно, что Шейла Херши впервые обратилась к пластической хирургии в возрасте 20 лет. Ее начали дразнить из-за внешности еще с 10 лет, и с годами оскорблений становилось больше. “Люди говорили, что у меня мужское тело без изгибов и округлостей, что я толстая и некрасивая, что у меня нет груди. Мне было очень больно”, — призналась женщина.

Так, Херши стала одержимой идеей изменить свое тело, и к 41 году она сделала 39 операций по увеличению груди. На процедуры в общей сложности было потрачено 320 тысяч фунтов стерлингов.

За это время женщина перенесла две инфекции, которые чуть не лишили ее жизни. Помимо этого, она дважды пыталась совершить суицид из-за послеродовой депрессии. Херши пришлось уменьшить размер имплантатов, поскольку они мешали развитию ребенка в утробе и могли привести к проблемам во время родов. Но она не могла смотреть на себя в зеркало, когда у нее была маленькая грудь — и затем пришлось вновь ее увеличивать.

На данный момент Херши довольна своим бюстом 11-го размера. Тем не менее, она планирует побить мировой рекорд Гиннеса, поэтому в скором времени установит имплантаты, изготовленные на заказ. Операция будет проведена с использованием расширителей груди: в течение двух лет в нее будет вводиться специальный раствор для постепенного увеличения объема.

“Меня беспокоит предстоящая операция, но я лучше умру счастливой и с огромной грудью, чем останусь несчастной. Я получу самую большую грудь в мире, никто не побьет мой рекорд, и это будет самым большим достижением в моей жизни”, — заключила она.