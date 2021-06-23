Надежда есть: новые данные о находящейся в коме МакSим

Несколько дней назад 38-летнюю звезду госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее присутствовали температура под 40, сильный кашель, слабость и, как позже выяснили врачи, на 40% пораженные легкие. При этом все тесты на ковид показывали отрицательный результат.

После полного обследования и тщательных наблюдений за состоянием МакSим доктора сначала попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а потом решили погрузить звезду в искусственную кому — подключить к аппарату ИВЛ. Это позволило сосредоточить все силы ее организма на борьбе с инфекцией.

“Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет, — прокомментировала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская. — Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются”.

Отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно, тем самым давая возможность организму функционировать и дышать самостоятельно. Сейчас же за певицей установлено круглосуточное наблюдение, ежедневно проводится множество анализов, которые помогают медикам выстраивать дальнейшую стратегию лечения.

Окружение Марины уверено, что она скоро справится с болезнью — да и сама артистка, перед тем как погрузиться в сон, была настроена оптимистично. Заверила, что все с ней обязательно будет хорошо. Ее возвращения домой ждут две дочки — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария: сейчас за детьми присматривают родственники и няни.

Напомним, впервые МакSим почувствовала недомогание чуть больше недели назад — накануне концерта в Казани. Но, получив отрицательный тест на коронавирус, решила не отменять это выступление и другие запланированные мероприятия. Певица только недавно вернулась к полноценной концертной деятельности — она была вынуждена взять паузу, чтобы восстановиться после болезни и страшной аварии.