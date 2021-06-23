Сто долгожителей раскрыли секреты своего долголетия

В первую очередь специалисты отметили, что мужчины и женщины, достигшие 100-летия, обладают позитивным мышлением и отношением к жизни.

Кроме того, все они заявляли, что чувствуют себя на 20-30 лет моложе настоящего возраста, что подтверждалось биомаркерами, например, уровнем артериального давления, мышечной и костной массой и физической формой. Эти показатели у долгожителей соответствовали скорее тому возрасту, на который они себя чувствовали, а не реальному.

Среди группы пенсионеров не нашлось ни одного “фаната здорового образа жизни”, однако все они питались простой домашней пищей. При этом многие долгожители не отказывали себе в алкоголе и курении.

Еще одной общей чертой людей, проживших 100 и более лет, оказались крепкие и позитивные семейные отношения. Они всегда говорили о семье с нежностью, даже если их супруги умерли несколько десятилетий назад. При этом долгожителей нельзя назвать людьми “застрявшими в прошлом” — они активно интересуются современной жизнью и учатся чему-то новому.

Специалисты считают, что хорошие воспоминания, умственная активность и любопытство поддерживают пожилых людей и продлевают их жизнь.