ФОТО И ВИДЕО | Клава Кока разделась для “Плейбоя” и для нового клипа

Поп-исполнительница опубликовала черно-белые фотографии, на которых она запечатлена в трусах, обнажающих ее тело и украшенных блестящими камнями. Знаменитость снялась на однотонном фоне, сидя на логотипе Playboy желтого цвета, прикрывая руками грудь. Ее образ дополнили несколько украшений: колье и крупное кольцо.

“Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать, но я выросла вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться”, — призналась Кока в описании к посту, который набрал больше 300 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией: “Вау”, “Шикарно”, “Это просто отвал”, “Ну ты и даешь!”, “Фотографии в журнале кого-то осчастливят 100 процентов”, “Клава, ты невероятная”, “Очень сексуально!”, “Обожаю тебя!”.

А буквально сегодня певица выпустила новый клип, где тоже периодически появляется в кадре не совсем одетой. Правда, несмотря на текст “не надо ждать “Плейбоя”, чтоб меня увидеть голой, раз-два-три — смотри”, виднее не становится.