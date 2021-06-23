ФОТО | Ольга Бузова вновь стала блондинкой (теперь и внешне!)

В кадре знаменитость позирует с длинными светлыми волосами, уложенными легкими волнами.

По словам звезды, она решила вернуться “к истокам”: “Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ”.

Бузова призналась, что в ее жизни “начинается новый этап”, а также поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им “ее родной блонд”.

Подписчики неоднозначно отреагировали на изменения. В комментариях под постом они делятся мнениями.

“Как же круто тебе”, “Брюнетка лучше. “Богаче” смотрится”, “Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет”, “Лучше темной”, “Не идет тебе блонд”, “Блонд в вашем случае дешевит”, “Я потеряла дар речи! Просто лучшая”, — пишут фанаты.