Нервы шалят или так и задумано? Разбираемся в “побочке” оргазма

Что происходит с нами во время оргазма?

Во время оргазма происходит выброс окситоцина, серотонина и дофамина — гормонов, из-за которых мы чувствуем радость и теплоту к партнеру. При этом оргазм стимулирует наш мозг так же, как прослушивание любимой музыки. А все потому, что во время секса задействованы те же участки мозга, которые становятся активны, когда вы получаете любые другие приятные ощущения. Например, как от выигрыша в лотерею или поедания любимого блюда.

Почему же трясутся ноги?

Когда мы достигаем пика наслаждения, наше тело проявляет соответствующие физические реакции. Нарастает возбуждение, сжимаются пальцы ног, может ощущаться покалывание во всем теле. Сердцебиение и дыхание учащаются, кожа начинает краснеть. И происходит сокращение мышц влагалища (и не только).

Во время секса наше тело испытывает такое большое количество чувств одновременно, что из-за этого в мышцах накапливается напряжение. А когда процесс завершается и происходит оргазм — наоборот, все расслабляется. И тело тоже. Поэтому ваши ноги и могут начать дрожать. Считайте, что так вы сбрасываете напряжение.

Что еще может происходить после оргазма?

Например, эякуляция. Она бывает не только у мужчин, но и у женщин. Просто не у всех, и жидкость более прозрачная. А вытекает она из желез, находящихся рядом с уретрой, но не из нее, как некоторые до сих пор думают (и даже ученые).

Кроме того, известен такой феномен, как посткоитальная дисфория. Когда вы чувствуете себя грустно и подавленно после секса. И даже можете заплакать. Всему виной — всплеск уже описанных нами гормонов счастья, а также пролактина. И если сначала у вас происходит подъем настроения, то после пролактин тормозит действие дофамина, и вы чувствуете опустошение.