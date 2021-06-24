Умер мэтр советского ТВ — диктор Виктор Балашов

Виктор Балашов ушел из жизни в возрасте 96 лет. Причина смерти выдающегося диктора пока не называется. Друзья и поклонники выражают слова скорби семье в связи с утратой близкого человека.

Жизнь Виктора Ивановича была насыщена яркими событиями. В годы войны он служил на передовой, а в 1944-м попал в полк НКВД, за что впоследствии был награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды и другими знаками воинской славы.

В год поступления в комиссариат внутренних дел будущая легенда советского радиовещания был зачислен в театральную студию при МХАТе. Здесь Балашов оттачивал дикторское мастерство и вскоре оказался в числе сотрудников Всесоюзного радио. 12 апреля 1961-го именно он озвучил важную для всего человечества новость о полете Юрия Гагарина в космос.

Виктор Иванович также вел такие знаковые программы, как “Время”, “Клуб фронтовых друзей”, “Новости”, “Огоньки” и многие другие. “Я никогда не считал свою работу ремеслом. Это не просто творчество, это тонкое творчество: быть в ограниченном рамкой пространстве, где задействована только твоя личность: голос, дикция, манера держаться. Я, например, всегда подкладывал подушку под себя — и голос другой совсем становился, диафрагма сразу поднимается, дышу по-другому — это же все важно!” — говорил диктор в беседе с журналистами.