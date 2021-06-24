Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, известный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.