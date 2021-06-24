Лариса Долина больна. Может быть, тяжело

Говорят, заключительный экзамен 65-летняя Лариса Долина принимала в онлайн-формате. Пока неизвестно, что стало причиной такого решения, однако источники уверяют: артистка заразилась коронавирусной инфекцией и чувствует себя неважно. Не стал опровергать эту информацию и ее бывший супруг Илья Спицын, но отметил, что на подобные вопросы отвечать имеет право лишь сама певица. А вот продюсер Долиной категорически отказался комментировать ситуацию.

“Заявления о том, что она заболела, еще нет. Но разговоры о ее болезни ходят. На госэкзаменах в институте ее не было, все происходило в онлайн-формате”, — говорят в Московском государственном институте культуры, где преподает Долина.

К слову, исполнительница хита “Погода в доме” в последние дни была весьма активна. Несколько дней назад она появлялась в эфире “Русского радио”, давала концерты вместе со студентами, а также анонсировала свое появление на музыкальном форуме Леонида Агутина в июле.