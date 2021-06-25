5 советов тем, кто плохо переносит жару

1. Не пейте холодную воду

Она не утоляет жажду, вылетает через пять минут вместе с потом, унося с собой соль. Пейте чай или несладкий квас. Про сладкие газировки всё понятно: чем больше пьёшь, тем больше хочется.

2. Если выходите из дома в жару, не делайте резких движений

Ведите себя с достоинством: идите плавно, двигайтесь по теневой стороне улицы. Всегда. Ну и главное. Если вы куда-то ходите в жару, то после каждого похода, после каждой прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой. Там куча биологически активных точек, это приятно и полезно.

3. Пейте холодный чай

Завариваете литр некрепкого зелёного чая (любой сгодится). Когда он остынет, бросаете туда немного мёда, лимона и мяты. Пьётся это со льдом. Не только вкусно, но и полезно.

4. Сделайте “антишарф” (“японский кондиционер”)

На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это он и есть. Гениальная штука. Просто попробуйте. Берёте белый чистый платочек, вымачиваете в холодной воде, повязываете на шею. Когда платочек высыхает, намачиваем снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут.

5. Если есть возможность, поделите сон пополам

Устраивайте себе сиесту в самое жаркое время. Ну и, разумеется, никакого алкоголя на солнце.

Это были добрые советы, которые я давным-давно усвоил от бабушки, а она, кстати, прожила 92 года. Берегите себя и будьте здоровы! Ведите себя разумно, и лето покажется вам сказкой.