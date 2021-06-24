“Изменник Родины”: Егор Бероев выступил против вакцинации — и стал жертвой травли коллег

Слушавшая его публика “ТЭФИ — Летопись Победы” отреагировала аплодисментами. Однако такие сравнения все же понравились далеко не всем актерам. Свое несогласие с мнение Бероева высказали артисты Михаил Боярский , Олег Басилашвили и режиссер Владимир Бортко . Отметим, что в политике они придерживаются абсолютно полярных взглядов. Например, Боярский — чуть ли не карикатурный обожатель российской власти и заявил как-то, что лично Путин начал работать над открытием границ СССР аж при Горбачеве. А Басилашвили — последовательный либерал, а это слово в современной России является чуть ли не оскорблением.

“Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра, — заявил также Бероев. — Я прошу вас не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью”.

“Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. И даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: “Мое тело — мое дело, — сказал Бероев. — Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами”.

Актер Егор Бероев сравнил тех, кто не хочет прививаться от коронавируса и вынужден терпеть вводимые в Москве ограничения, с евреями в эпоху расцвета нацизма. На церемонию вручения премии “ТЭФИ — Летопись Победы” Егор пришел с желтой звездой Давида на груди: точно такие же фашисты заставляли носить евреев в качестве опознавательного знака. Напомним, обладателей желтых звезд сгоняли сначала в гетто, а потом в концлагеря с круглосуточно работавшими газовыми камерами и крематориями.

“Для меня Егор Бероев не является авторитетом, — пояснил Михаил Боярский. — Говорить он может все, что угодно. Я же считаю прививки необходимыми. Это единственный способ избежать подъема третьей волны эпидемии. А это сравнение — его личные домыслы. Он слишком интеллектуально развит. Мне сложно с ним состязаться. Но я так, как он, не думаю”.

Олег Басилашвили в свою очередь заявил, что если и проводить такие исторические параллели, то стоит это делать до конца. “Если он провел такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа. А что касается противопоказаний, конечно, не стоит делать прививку, если в отношении вас такое решение приняли врачи, — высказал свое мнение артист.

На удивление мягко (для депутата Госдумы) ответил Бероеву режиссер “Бандитского Петербурга” Владимиро Бортко. “Глупость какая. Чего не сделаешь ради пиара. Но это его мнение, — вздохнул он. — Пусть остается при своем. Но если он вспомнит, что в свое время были холерные и чумные бунты, то поймет, что и тогда уже понимали, что лучше какие-то меры принимать против этого. Но народ считал, что нужно убивать врачей. Хорошо ли это было? Есть вещи, которые нужно делать. Новые меры против коронавирусы — это не очень хорошо звучит, но все хотят жить. А сравнение это недопустимо”.

А что сказал про Бероева Владимир Соловьев, мы цитировать даже не будем. Спойлер: ругань и оскорбления. Как говорит его коллега, "впрочем, ничего нового".

Интересно, что "прилетело" Бероеву и от евреев, которые посчитали неуместным сравнение. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил, что сравнение запрета на посещение людных мест с Варшавским гетто «не указывает на высокую интеллектуальность». «А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — добавил он. И также отметил, что Бероев выставил себя на поругание и посмешище, а его слова — это «признак запущенного состояния морального и этического чувства».