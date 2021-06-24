Несколько способов охладить квартиру без кондиционера(6)
Эксперт посоветовала класть белье в пакет и перед сном помещать его на некоторое время в холодильник. Окна в жару лучше закрывать пленкой — это недорого и просто. Следует избегать блэк-аут штор, так как они не пропускают воздух в помещение. “Следует избегать занавесок, — добавила специалист. — Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета”.
Также эксперт посоветовала убрать с полов ковры, делать влажную уборку, отключать бытовые приборы. Можно обустроить дома небольшой водный сад — высаживать растения прямо в воду. “Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты. Хорошее увлажнение, мойка воздуха сейчас доступны”, — сказала Серова. В заключение она отметила, что спать в жару удобнее на шелковых простынях.