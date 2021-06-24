Валерий Леонтьев восстанавливается после тяжелой операции

Как оказалось, Валерий Яковлевич пропустил премию из-за проблем со здоровьем. 72-летний артист сейчас восстанавливает силы после двух сложнейших операций.

"В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет, — рассказали близкие знакомые артиста. — А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала “нулевых”. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать".

Кстати, проблемы с глазами у Валерия Яковлевича тоже давние. Говорили, что из-за неудачной пластики, сделанной много лет назад за океаном, веки певца не закрывались полностью. Из-за этого возникли проблемы со сном, восстанавливать силы после тяжелых гастролей было непросто.

"Да, проблемы с глазами у Леонтьева были давно, — говорит звездный промоутер Сергей Лавров. — У него был всегда очень скромный райдер на гастролях: теплая машина, уютный номер, мясные стейки на обед и, пожалуй, все.

Единственное требование артиста — окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. А так Леонтьев всегда был скромным человеком. Помню, официантка принесла ему стейк, а он жесткий, как подошва. Я хотел закатить скандал ресторану, но Валерий Яковлевич осадил меня: “Сережа, при мне не ругайся, я не хочу, чтобы люди считали меня скандалистом!” И он такой во всем, исключение из правил. Многие артисты возят на гастроли алкоголь, а Леонтьев берет собой два чемодана книг".