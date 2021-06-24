Дом моды Вячеслава Зайцева продан, сам модельер не получил ни копейки

Новость о продаже части Дома Моды Зайцева в светской тусовке обсуждают активно. Нынешний заместитель гендиректора Расул Ахметов уверял, что на полученные деньги были погашены серьезные долги. При этом озвучивать точную сумму, вырученную после продажи части помещений, Ахметов не стал. Хусаинов уверен: на это есть свои причины.

"Деньги после продажи части Дома Моды Славы Зайцева пришли на счет, а сам модельер ими воспользоваться не может, — говорит Хусаинов. — Мы посчитали: нынешнее руководство Дома Моды продало здание за копейки. За один квадратный метр — 2000 евро. Даже за МКАДом таких цен нет, а здесь здание в центре Москвы. Но самое главное: мало того, что они по дешевке продали, так из них сам Вячеслав Михайлович ничего не получил. Куда делись деньги, можно только догадываться".