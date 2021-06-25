Эстонская фитнес-красотка показала сексуальное тело и сравнила здоровый образ жизни с чисткой зубов

“Мне нравится сравнивать здоровый образ жизни с чисткой зубов. Самое простое и наглядное объяснение”, — написала Абнер, добавив, что нам не нужно искать мотивацию для чистки зубов, мы просто делаем это, чтобы чувствовать себя людьми.

По словам Абнер, если вы годами не чистите зубы, не стоит ожидать удивительных результатов оттого, что вы их усиленно будете чистить в течение недели, а затем снова перестанете. Также фитнес-красотка подметила, что для здоровых зубов ничего лишнего делать не надо, просто вкладывать немного сил каждый день. Не нужно бегать вокруг кладбища в полнолуние, покупать зубные щетки за тысячи евро, делать какие-либо глупые вещи или сравнивать свою зубную щетку с разными щетками из женских журналов.

“Черт, просто чистите зубы, 2 раза в день, каждый день, понемногу и все получится..

Вы же не перестаете чистить зубы потому, что в один вечер забыли это сделать. Да?“ — написала Абнер.

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