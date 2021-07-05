ОТЗЫВ | Будущая императрица о России: ужасная и старомодная, грубая и страшно шумная

Высказывание нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук на внутренней стороне обложки книги очень хорошо описывает писательницу: “Кристина Сабаляускайте — один из самых сильных и выразительных голосов в истории Европы”.

“Императрица Петра” — настоящее выражение слов Токарчук. Екатерина I на смертном одре во дворце своего имени. Ей осталось жить 24 часа. Достаточно времени, чтобы оглянуться на свою невероятную жизнь. Ее настоящее имя — Марта Самуиловна Скавронская. Знатная девушка из Ливонии (возможно, она родилась в Латвии, Литве или даже Эстонии, как предполагалось) была служанкой, прачкой, военнопленной, изнасилованной, секс-рабыней, запретной любовью фаворита Петра I — Александра Меншикова, возлюбленной Петра и наконец, первой российской императрицей.