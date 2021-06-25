Вдова Бориса Грачевского озвучила последнее сообщение от умирающего мужа

По словам Кати, они пропустили момент заражения коронавирусом. Но как только стало понятно, что ситуация тяжелая, сразу же отправили Грачевского в больницу. Вскоре ему стало хуже. Пришлось даже подключить режиссера к аппарату ИВЛ. Увы, сердце Бориса Юрьевича не выдержало серьезной нагрузки.

Екатерина поминутно помнит события тех январских дней, когда делала все возможное, чтобы помочь супругу и поставить его на ноги.

“Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: “Я борюсь, все нормально”. Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: “Я тебя должен предупредить на всякий случай”. На это я ответила: “Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет”. В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: “Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю”, — говорит Екатерина.

Кузя — домашнее прозвище Белоцерковской, поэтому она сначала не обратила внимание на эти слова. Уже потом, перечитывая эти слова, она поняла — Борис предчувствовал смерть и таким образом решил попрощаться с любимой. “Потом он сделал видеозвонок, правда, через маску ничего не было слышно. Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ”, — рассказала Екатерина в эфире шоу “Судьба человека” на телеканале “Россия 1”.

Супруг часто снится Кате. Вдова говорит, что это самые приятные и счастливые моменты в ее жизни, так как во сне они с Борисом Юрьевичем общаются, поддерживают друг друга. “Недавно снилось, как я лежу у него на ногах, а он гладит меня по голове. Просыпаюсь, это Филипп. Они очень похожи с Борей”, — призналась Белоцерковская.

Сейчас женщина окунулась в заботу о маленьком сыне, которого хочет вырастить достойным и светлым человеком. Она рассказывает ему о папе и показывает его фотографии.