“Талантливый человек талантлив во всем“: Подписчики восхищаются новым хобби порнозвезды из Таллинна

“Талантливый человек талантлив во всем”, “Воу так красиво даже профисеональный певицы не поют”, “это талант ”, — написали ей подписчики.

Конечно, не обошлось и без пошлых комментариев, однако некоторые подписчики ее защищали: “Боже сколько пошлых коментов, люди будьте добрее. Ты круто поешь)”, “Тут все шутят про твою основную профессию, но я скажу просто, ты очень круто поешь, продолжай в том же духе”.