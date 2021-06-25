25.06.2021, 16:30
“Талантливый человек талантлив во всем“: Подписчики восхищаются новым хобби порнозвезды из Таллинна(17)
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Недавно популярная порноактриса из Эстонии SolaZola выставила видео в ТикТок, на котором она поет. Многие подписчики похвалили ее голос!
SolaZola записала видео, где она поет дуэтом с другим тиктокером, которое набрало 165 000 просмотров. Многие подписчики были приятно удивлены услышать ее пение.
“Талантливый человек талантлив во всем”, “Воу так красиво даже профисеональный певицы не поют”, “это талант”, — написали ей подписчики.
Конечно, не обошлось и без пошлых комментариев, однако некоторые подписчики ее защищали: “Боже сколько пошлых коментов, люди будьте добрее. Ты круто поешь)”, “Тут все шутят про твою основную профессию, но я скажу просто, ты очень круто поешь, продолжай в том же духе”.
(пунктуация и орфография авторов сохранены)
Как вам голос порнозвезды из Таллинна?