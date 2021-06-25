Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым

Про расставание пары стало известно сегодня. Телеведущая подала документы на расторжение брака с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Пока оба главных героя этой истории молчат. Ксения публикует ролики и фото с работы, а Курбан весело провел время с дочерью.

Последнее время 40-летнего бизнесмена все чаще стали замечать в компании других девушек. При этом он отрицал с ними связь. Позже появилась информация, что он съехал из их дома и поселился в одном из жилых комплексов в центре Москвы. Якобы в семье назрел кризис, и супруги решили отдохнуть друг от друга.

Интересно, что недавно Курбан один отправился отдыхать на Кипр. Оттуда он публиковал гневные комментарии в адрес хейтеров, а также людей, которые рассказывают о его финансовых проблемах. Ксения же в это время одна занималась праздником в честь дня рождения Маруси. И Омаров впервые не поздравил падчерицу лично.

К слову, Ксения и Курбан расписались в 2015 году. Вскоре у них родилась общая дочь Теона, сегодня девочке уже пять лет.

Пока нет точных данных, как договорятся о разделе имущества знаменитости. По слухам, у них есть брачный контракт, поэтому делить ничего не придется. Если же нет, то все имущество, заработанное во время брака, Ксения и Курбан разделят пополам.