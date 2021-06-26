Диетолог дала советы по борьбе с тягой к сладкому

Дивекар считает, что в первую очередь нужно научиться разделять естественный голод и мимолетную тягу к еде, которая чаще всего имеет психологическое происхождение. В большинстве случаев люди едят сладкое именно испытывая мнимый голод, даже когда сыты. Чтобы избежать этого, она советует внимательно следить за уровнем жидкости в организме и лучше высыпаться.