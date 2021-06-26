ВИДЕО | Анастасия Макеева устроила драку с бывшей женой Романа Малькова

В студии шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” канала “Россия 1” гости вели себя вызывающе — постоянно перебивали оппонентов и экспертов, подстрекали друг друга и провоцировали на “разбирательства”. В какой-то момент Макеевой это надоело, и она ушла за кулисы. Затем участники любовного треугольника попросили всех удалиться и попытались договориться, но ничего из этого не вышло.

Ведущий Андрей Малахов предложил спокойно обсудить проблему, ведь ситуация касается и несовершеннолетних детей. Казалось бы, на этом и порешили, но, выйдя в коридоры телецентра, Макеева начала словесную атаку на Малькову. Она спросила ее, за столько та продалась, понравилось ли ей оскорблять мужа и детей на всю страну. При этом звезда все время размахивала телефоном у лица блондинки.

Возмущенная Светлана не выдержала и ударила по смартфону, а потом и саму Макееву. Судя по всему, женщины не щадили друг друга, потому что из коридора то и дело доносились громкие возгласы: “Она мне лицо разбила!”, “Она меня ударила!”.

Роман Мальков явно не ожидал такого поворота событий и, видимо, не понимал, что делать. Он встал между двумя женщинами и попытался их утихомирить, но они не унимались.

По слухам, вся троица после инцидента отправилась в отдел полиции, где уже в присутствии участкового стали решать свои проблемы.

Напомним, бизнесмен Роман Мальков ради Анастасии Макеевой бросил жену и четверых детей, трое из которых сегодня проживают с мамой в Словении. Старший сын Мальковых Андрей переехал в Москву и теперь живет в новой семье отца. Светлана упрекает экс-мужа в неуплате алиментов, тот отрицает обвинения и уверяет, что сполна обеспечивает наследников.