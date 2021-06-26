5 лайфхаков для секса в жару

Спокойствие, только спокойствие. Вот пять рабочих лайфхаков, которые помогут тебе не отказываться от секса даже в разгар самой безжалостной жары!

1. Секс в душе

Если ты всегда мечтал попробовать, то сейчас самый подходящий момент.

Прохладный душ даже без секса — лучшее средство от жары. А уединение в ванной и шумовая завеса помогут справиться с проблемой ребенка, застрявшего дома на каникулах.

Бонус: именно сейчас твои возможности в этой сфере никак не зависят от графика отключения горячей воды!

2. Догги-стайл



Это официально та самая поза, при которой соприкасаются минимум обнаженных поверхностей. Только самое необходимое! А значит, меньше неловких хлюпающих звуков, а также удвоенного потоотделения.

Только будь осторожен, ибо по статистике эта поза входит в тройку самых опасных для мужчин. 29% травм пениса происходят именно в ней. Увы, ответственность за, кхм, членовредительство лежит исключительно на мужчинах, так как в этой позиции они полностью контролируют ситуацию и теряют чувство меры.

3. Простыни в морозилку



Простой и гениальный лайфхак. Положи чистую простыню в морозилку на часок-другой. Достань и застели ею кровать. Вуаля! Поле для любовных побед готово! Вот увидишь, наблюдающая за твоими манипуляциями девушка сама первой сорвет с себя всю одежду и будет валяться на этой простыне. Ну а дальше — дело техники.

Кстати, еще одну простынку можешь заморозить на второй подход. Вдруг пригодится!

4. Кубик льда



Снова нам поможет морозилка! Надеемся, ты освободил ее от прошлогоднего фарша еще в предыдущем пункте, а также наморозил льда из питьевой воды.

Помимо того, что лед пригодится тебе для прохладительных коктейлей, которыми ты будешь заманивать девушку в свое некондиционированное жилище, у него есть еще одно весьма эротичное применение.

Возьми кусочек льда в рот и целуй девушкин затылок, шею, грудь, запястья, живот… Ну, ты понял, куда мы продвигаемся! Если ей понравилось, предложи поменяться ролями. Оральные ласки со льдом в жару — это незабываемое ощущение!

5. Секс на полу