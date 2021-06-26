5 лайфхаков для секса в жару(2)
Так или иначе, даже если ты не установил в спальне кондиционер, жизнь продолжается. Причем коварство наших тел заключается не только в том, что они категорически отказываются делать что-то полезное в жару, но и в том, что иногда все равно возникает желание сделать что-то приятное! Однако совершенно непонятно, как его удовлетворить. Все же будет потное, липкое, душное и противное!
Спокойствие, только спокойствие. Вот пять рабочих лайфхаков, которые помогут тебе не отказываться от секса даже в разгар самой безжалостной жары!
1. Секс в душе
Если ты всегда мечтал попробовать, то сейчас самый подходящий момент.
Прохладный душ даже без секса — лучшее средство от жары. А уединение в ванной и шумовая завеса помогут справиться с проблемой ребенка, застрявшего дома на каникулах.
Бонус: именно сейчас твои возможности в этой сфере никак не зависят от графика отключения горячей воды!
2. Догги-стайл
Это официально та самая поза, при которой соприкасаются минимум обнаженных поверхностей. Только самое необходимое! А значит, меньше неловких хлюпающих звуков, а также удвоенного потоотделения.
Только будь осторожен, ибо по статистике эта поза входит в тройку самых опасных для мужчин. 29% травм пениса происходят именно в ней. Увы, ответственность за, кхм, членовредительство лежит исключительно на мужчинах, так как в этой позиции они полностью контролируют ситуацию и теряют чувство меры.
3. Простыни в морозилку
Простой и гениальный лайфхак. Положи чистую простыню в морозилку на часок-другой. Достань и застели ею кровать. Вуаля! Поле для любовных побед готово! Вот увидишь, наблюдающая за твоими манипуляциями девушка сама первой сорвет с себя всю одежду и будет валяться на этой простыне. Ну а дальше — дело техники.
Кстати, еще одну простынку можешь заморозить на второй подход. Вдруг пригодится!
4. Кубик льда
Снова нам поможет морозилка! Надеемся, ты освободил ее от прошлогоднего фарша еще в предыдущем пункте, а также наморозил льда из питьевой воды.
Помимо того, что лед пригодится тебе для прохладительных коктейлей, которыми ты будешь заманивать девушку в свое некондиционированное жилище, у него есть еще одно весьма эротичное применение.
Возьми кусочек льда в рот и целуй девушкин затылок, шею, грудь, запястья, живот… Ну, ты понял, куда мы продвигаемся! Если ей понравилось, предложи поменяться ролями. Оральные ласки со льдом в жару — это незабываемое ощущение!
5. Секс на полу
Не знаем, чем у тебя в квартире застелен пол. Однако наверняка найдутся фрагменты с ламинатом или кафелем.
Для удобства брось пару подушек или полотенце — ложе для спонтанного и неожиданного секса на прохладной поверхности готово! Внизу скапливается холодный воздух, так что это сейчас самое прохладное место в твоей квартире.
Кроме того, в сексе на полу есть что-то такое… брутальное и неожиданное. Главное, поверхность перед этим помыть, разумеется. Даже если секса не будет, у тебя останется мытый пол, на котором приятно валяться.