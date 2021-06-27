Тимати проводит время с Вебер после возвращения Сафаровой в Испанию

За Тимати закрепилась неоднозначная слава: мужчина несколько лет состоял в отношениях с девушками, а вскоре после рождения детей расходился с ними. Но и это не все, почему рэпера считают бабником — слухи о его похождениях налево и развлечениях с красотками ходят в Сети регулярно. Самое романтическое шоу страны “Холостяк” лишь закрепило репутацию знаменитости: он не мог определиться с симпатиями, устраивал очень странные свидания и тайком проводил время с одной из участниц, нарушая тем самым правила проекта.

В конечном итоге победительницей стала Екатерина Сафарова — именно ей Тимати подарил шикарное кольцо с огромным драгоценным камнем. Химия (и физика) между парочкой была очевидна, и вскоре после финала рэпер представил особу всему светскому обществу — вместе они появились на церемонии вручения премии “Муз-ТВ”.

Поговаривают, на этом ребята и разошлись, мол знаменитость помог Кате с раскруткой и отпустил ее восвояси — в Испанию. На обычный пиар намекает и то, что спустя всего несколько дней Тимати был замечен в компании другой фаворитки “Холостяка” — Марии Вебер.

Как известно поклонницам романтического проекта, У Тимати и Марии есть одно общее хобби, которое они успели продемонстрировать еще на проекте — катание на серфах. Именно этим ребята занялись снова после проекта (ранее их замечали катающимися на Мальдивах).

В Инстаграме Вебер появились видео, на которых она катается в Москве на доске. Красавица-брюнетка показала свои умения и пожаловалась, что на настоящей волне ей удается кататься лучше. На фоне такого же пейзажа и при точно таких же обстоятельствах в Инстаграме был замечен и Тимати. Рэперу удалось отпустить трос и даже постоять на борде на голове. Интересно, что вместе с парочкой была и дочь знаменитости от Алены Шишковой — Алиса. Как известно, девочка уже не первый год пытается овладеть доской и другими экстремальными видами спорта.

Напомним, что еще совсем недавно Катя Сафаровала давала интервью и приходила в YouTube-шоу, где рассказывала о себе и отношениях со знаменитостью. Она признавалась, что Тимати уже познакомил ее со свое мамой и дочерью, а от самого рэпера она просто без ума. Возможно, все это было лишь частью взаимовыгодной пиар-кампании.