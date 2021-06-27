Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы

Бережливая невеста Шаан Тейлор предложила заменить свадебный торт пончиками из кафе, а также отказаться от дорогого свадебного автомобиля и бессмысленной книги для пожеланий.

“Мы считаем, что они дороги и не нужны в наше время. Я и так знаю, кто придет на нашу свадьбу. Я пригласила их”, — подчеркнула девушка.

Невеста рассказала о способах сэкономить при подготовке свадьбы, стала объектом нападок интернет-троллей, ей даже начали угрожать убийством. Свои советы девушка опубликовала в тиктоке.

Бережливая невеста Шаан Тейлор предложила заменить свадебный торт пончиками из кафе, а также отказаться от дорогого свадебного автомобиля и бессмысленной книги для пожеланий.

“Мы считаем, что они дороги и не нужны в наше время. Я и так знаю, кто придет на нашу свадьбу. Я пригласила их”, — подчеркнула девушка.

Кроме того, Тейлор рассказала, что сэкономила на кольце, заказав его на портале по продаже изделий ручной работы, а фату нашла в секонд-хенде. Отправив смс-сообщения гостям вместо приглашений на свадьбу, девушка, по ее оценке, сможет сэкономить 200 фунтов (20,2 тысячи рублей). Эти деньги она потратит на медовый месяц.

Один из главных советов блогерши заключался в том, чтобы провести церемонию в будний день. Это значительно дешевле, чем организовывать свадьбу в выходные. Также Тейлор самостоятельно сделала букет невесты из искусственных цветов.

Многие пользователи похвалили невесту за бережливость, но некоторые остались не в восторге от ее советов. Так, блогерша рассказала, что тролли высмеяли ее подход к экономной свадьбе. Она подчеркнула, что даже получала угрозы из-за своих советов.

В одном из опубликованных в тиктоке видео она сказала:

Это наша свадьба, а не ваша. Я никогда не говорила, что поступать по-другому неправильно, но мы выбрали такие варианты, чтобы потратить деньги на что-то другое.