Украинские националисты атаковали поклонников Басты

Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями “Поддерживаешь Басту — финансируешь войну” и “Баста поддерживает оккупацию Крыма”.

Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.

Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.

В 2017 году Служба безопасности Украины на три года запрещала Басте въезд на территорию страны, из-за его концертов в Крыму.

В мае текущего года бывший руководитель одесского отделения организации “Правый сектор”* Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.