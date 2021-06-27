27.06.2021, 10:54
Украинские националисты атаковали поклонников Басты(35)
screenshot
В Киеве на концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) пришли украинские националисты. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал “Политика Страны”, передает rambler.
Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями “Поддерживаешь Басту — финансируешь войну” и “Баста поддерживает оккупацию Крыма”.
Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.
Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.
В 2017 году Служба безопасности Украины на три года запрещала Басте въезд на территорию страны, из-за его концертов в Крыму.
В мае текущего года бывший руководитель одесского отделения организации “Правый сектор”* Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.