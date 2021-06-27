27.06.2021, 18:00
ВИДЕО | Пес устроил бой с тенью, чтобы защитить хозяина(5)
Pixabay
В Сети завирусилось видео с немецким боксером, который попытался защитить своего хозяина от… его тени.
В ролике пес удар за ударом бросается на тень хозяина, прыгает на нее, но та, несмотря на попытки боксера схватить ее, все время ускользает. При этом почему его не заинтересовала собственная тень — так и непонятно.
“Не волнуйся, хозяин! Я защищу тебя!”, “Черт возьми, перестань двигаться! Я почти его схватил”, — шутят в комментариях от лица собаки. Теперь пользователи говорят, что по логике песика его следующим партнером для “спарринга” должна стать подозрительная собака в зеркале.