Бывший муж известной телеведущей оказался педофилом

Как сообщают dni.ru, у любителя несовершеннолетних девочек была отработана схема. Он присматривал жертву, проходил мимо и якобы случайно ронял на землю 5000-ю купюру. Стало известно как минимум о двух эпизодах.

В первом случае подружки вернули мужчине купюру. Он последовал за ними, попросил посторожить его вещи и начал раздеваться в ближайших кустах. Девочкам он предлагал деньги, чтобы они тоже разделись, но дети убежали.

Во втором случае была также подкинута денежная купюра, но подружки возвращать ее отказались. Тогда Штырлин пригрозил детям полицией, затащил растерявшихся школьниц в подъезд, где раздевал их, фотографировал и заставлял себя трогать. Как только нападавший скрылся, девочки сообщили родителям. Ну а родители — заявили в полицию.

Преступника быстро нашли, пострадавшие его опознали. Полиция возбудила уголовное дело, по итогам которого Штырлину грозит серьезный срок.

Михаил Штырлин — учредитель и генеральный директор ООО “Легенда Крыма”, которое входит в одноименный холдинг (также включает ООО “Управляющая компания ’’Легенда Крыма’’”, “ЛК Вайн Импорт”, “ЛК Дистрибуция”). По собственным данным “Ъ”, холдинг управляет более 500 га виноградников в Крыму, а также винзаводом, который выпускает вина под одноименным брендом.