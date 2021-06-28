81-летний Владимир Меньшов заболел коронавирусом

Россиянам не удалось избежать третьей волны, наступление которой пока никак не комментируют и не признают. Статистика неуклонно растет, и власти вовсю бьют тревогу, предпринимая новые меры и вводя ряд особых ограничений. Однако пока контролировать распространение заболевания не удается, и ежедневно все большее количество людей заражается ковидом — и звезды не исключение.

Как стало известно, 81-летний известнейший актер и режиссер Владимир Меньшов воздержался от присутствия на съезде политической партии из-за заражения коронавирусом. Сообщают, что болезнь протекает в легкой форме, однако из-за возраста артист находится под наблюдением профессионалов.

Напомним, что о том, что знаменитость решил баллотироваться в Госдуму, стало известно еще в марте этого года. Российский писатель Захар Прилепин взялся прокомментировать намерение Меньшова.

“Владимир Валентинович — человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти. Но, тем не менее, все те вещи, которые мы проговаривали с Владимиром Валентиновичем, дали понять, что он не исключает подобного варианта и, в сущности, готов участвовать в предвыборной гонке”, — говорил Захар Прилепин.

К слову, говорить о здоровье Владимир Валентинович не любит. В СМИ не раз появлялись сообщения об артрозе коленного сустава и проблемах с сердцем у знаменитости, но он никогда не жаловался и всегда уклонялся от ответов на подобные вопросы.

Напомним, что Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снял известные советские фильмы “Любовь и голуби”, “Москва слезам не верит”, “Ширли-мырли” и другие. В 1981-м его наградили Госпремией СССР и “Оскаром” за “Лучший фильм на иностранном языке”.