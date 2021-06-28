Шоубиз
28.06.2021, 12:00

“ИВЛ не справляется”: певица МакSим в критическом состоянии

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Близкие знаменитости сообщают пугающие новости. Судя по всему, артистка все же больна коронавирусом, поэтому ей была назначена другая схема лечения, пишет woman.

Вот уже больше недели исполнительница находится в медикаментозной коме, чтобы у организма было больше шансов на выздоровление. Однако пока положительной динамики не наблюдается, скорее наоборот — МакSим подключили сначала к ИВЛ, а теперь и к ЭКМО (используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

“На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее”, — объясняет друг певицы.

Сложно найти объяснения тому, что в крови певицы были обнаружены антитела, хотя ПЦР-тест был отрицательным, — видимо, коронавирус снова настиг звезду.

Напомним, что певица плохо себя почувствовала накануне концерта в Казани, однако приняла решение выступить с 39-градусной температурой. Симптомы напоминали сначала обычную простуду, однако затем сменились сильным недомоганием и затрудненным дыханием. Уже в клинике, где сейчас находится максим, КТ показало 75 процентов поражения легких.

Певицу в последнее время вообще преследовала целая череда неудач: сначала она угодила в автомобильную аварию, а позднее стало известно о пристрастии знаменитости к алкоголю. Пагубное увлечение было связано с проблемами в личной жизни: артистка тяжело переживала развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры, а потом расставание с Антоном Петровым, от которого певица родила дочь Марию. Поговаривают, мужчина изменил МакSим, и она была очень сильно подавлена.

Однако не так давно в программе “Судьба человека” знаменитость рассказала Борису Корчевникову, что ее жизнь постепенно налаживается, а сама она строит планы на будущее. Все это перечеркнула страшная болезнь, которая в любом случае будет иметь последствия. Как уже предупреждают врачи, МакSим придется заново учиться ходить, говорить и есть.

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