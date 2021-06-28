Бизнесмен расстрелял семью на глазах у ребенка из-за отказа экс-жены вернуться к нему

Инцидент произошел в Горнозаводском районе Пермского края. На берегу речки Койвы устроила пикник одна из местных семей — женщина с мужем и ребенком и ее сестра Вероника.

В какой-то момент подъехал бывший муж Вероники — 57-летний бизнесмен Сергей Шинкевич, владелец нескольких продуктовых магазинов. Мужчина вызвал экс-возлюбленную на серьезный разговор — извинялся перед ней и умолял вернуться в семью. Получив отказ, предприниматель в гневе уехал, а спустя несколько часов вернулся с ружьем.

Шинкевич выстрелил в бывшую супругу, а также в ее родственников. Одиннадцатилетняя племянница Вероники успела позвонить в полицию и сообщить, что на родных напали. Однако помочь правоохранители не успели — все трое взрослых скончались на месте.

Сама девочка получила сквозное ранение плеча. Сейчас ее судьбой занимаются органы опеки. Известно, что и у Вероники остался несовершеннолетний сын, судьба которого пока неизвестна.

Стрелявший сразу же скрылся с места преступления. Сергея объявили в розыск, а позже задержали. Правоохранители проводят проверку.