Очень горячо! Ирина Шейк снялась топлесс на пляже

- Солнечная долина, — лаконично подписала манекенщица свой пост.

“Слишком горяча”, “Ирина, ты бомба”, “Очень сексуальная”, “Кэнье Вэст где-то рядом там кайфует”, — пишут поклонники в комментариях.

Подписчики Ирины не преминули обсудить ее роман с рэпером Канье Уэстом — экс-супругом звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. В начале июня папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый рэпер планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. Во Францию Канье прилетел, чтобы отметить день рождения: 8 июня ему исполнилось 44 года. Влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste. Это целое поместье, красивая усадьба, окруженная садом. Номер в такой гостинице стоит в среднем полторы тысячи евро за ночь. Но Уэст не стал мелочится и арендовал отель целиком. Они с Ириной провели вместе четыре дня и выехали из гостиницы 9 июня.

Судя по всему, Канье действительно серьезно влюблен, если решил провести особенный для него день вдвоем с Ириной. Да еще и устроил такую роскошную романтическую поездку, предусмотрев все детали.

Слухи о том, что они встречаются, появились в мае. Хотя Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста “Power”, где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West’s Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже.

Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой “Мальчишника в Вегасе” Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.