Дженнифер Лопес готовится выйти замуж за Аффлека

Два месяца назад мы писали о том, что случилось с Беннифер. Тогда в конце текста мы поставили точку с чувством полной завершенности,пишет woman.ru. Да, тогда Бен Аффлек действительно несколько раз попался папарацци на выходе из дома Дженнифер Лопес, только вот кто мог подумать, что все окажется настолько серьезно?

Эксперты психологии в один голос кричат: “Нет отношениям с бывшими!”, но фанаты Беннифер ликуют от восторга — даже в самых смелых мечтах они не представляли, что их любимчики снова попадутся за жаркими объятиями и поцелуями. Сказать, что роман Бена и Дженнифер развивается быстро — это ничего не сказать. Еще в апреле Лопес объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом, а теперь уже… Собирается замуж за Аффлека!

Как мы помним, звезды отменили свою свадьбу в 2003 году за день до торжества — все получилось очень драматично и по-голливудски. Если кто-то вдруг захочет снять ремейк на “Сбежавшую невесту”, на главную роль предлагаем Лопес, у нее в этом огромный опыт. Официально свадьба сорвалась из-за чрезмерного давления папарацци, которые выслеживали пару. Однако ходили слухи, что у Дженнифер были на то свои причины, которые теперь, очевидно, не имеют значения.

“Дженнифер проявляет инициативу, и Бен полностью выступает „за“. В идеале она хотела бы, чтобы это произошло в этом году, но все зависит от доступных площадок и расписания ее высокопоставленных гостей”, — рассказал один из приятелей влюбленных.

Честно сказать, в это охотно верится: Джей Ло действительно выглядит счастливой, несмотря на подозрения в теории заговора. Некоторое время назад и мы писали о том, что роман с Аффлеком выгоден певице и ее имиджу, но, глядя на их свежие фотографии, так хочется в этом усомниться…