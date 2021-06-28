Моргенштерн объявил челлендж по сбору средств на лечение мальчика со СМА. За сутки для него собрали 140 тысяч евро.

Рэпер Моргенштерн 26 июня в своем YouTube-канале обратился к подписчикам с призывом помочь трехлетнему кубанцу Илье Худобе, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). К челленджу присоединились подписчики музыканта, и за сутки для ребенка собрали более 12 млн рублей.

Мальчику из краснодарского города Тимашевск необходим укол препарата “Золгенсма”, который стоит 168 млн рублей (2 млн евро). За все время его семье удалось собрать 49,5 млн рублей. “Нам не хватило бы и жизни, чтобы собрать 168 000 000 в одиночку. А теперь нам не хватит жизни, чтобы успеть поблагодарить всех и каждого, кто пришел на помощь”, — говорится в инстаграме, посвященном сбору средств.

Моргенштерн ранее сделал несколько переводов для Худобы. Его примеру последовали блогер Валя Карнавал и Даня Милохин. 28 июня рэпер пожертвовал трехлетнему ребенку со СМА еще 6 666 666 рублей.

СМА — это редкое (орфанное) заболевание, которое поражает мышцы всего тела. Взрослые с таким диагнозом не способны ходить самостоятельно, а дети зачастую не доживают до двух лет. “Золгенсма”, которую используют для лечения болезни, — самое дорогое лекарство в мире.