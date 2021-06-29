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29.06.2021, 10:01

Количество употребляемого алкоголя связали с профессией

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Pixabay
Учёные из Великобритании заметили связь между типом выбранной профессии и количеством употребляемого алкоголя. Исследователи выяснили, что наибольший уровень алкоголя употребляют люди рабочих специальностей, таких как производство или строительство, пишет medikforum.

У женщин наблюдались другие результаты. Самое большое количество алкоголя принимают женщины, которые занимают руководящие должности. Также много спиртного употребляют уборщики, причем как мужского, так и женского пола. Наименьший уровень употребления алкоголя наблюдался у представителей духовных профессий, например, священников.

Также минимальное количество спиртного употребляют женщины, которые работают учителями в школе, врачами и учёными.

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