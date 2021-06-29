Количество употребляемого алкоголя связали с профессией

У женщин наблюдались другие результаты. Самое большое количество алкоголя принимают женщины, которые занимают руководящие должности. Также много спиртного употребляют уборщики, причем как мужского, так и женского пола. Наименьший уровень употребления алкоголя наблюдался у представителей духовных профессий, например, священников.