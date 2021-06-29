Звезда сериала “Чики” Варвара Шмыкова вышла замуж

Звезда сериала “Чики” 29-летняя Варвара Шмыкова вышла замуж второй раз. Избранником актрисы стал 32-летний диджей Даниил Радлов. Радостным событием супруги поделились в своих Instagram-блогах.



Счастливы вместе

Свадьба актрисы и диджея прошла в Санкт-Петербурге. Варвара поделилась видео со сборов невесты и даже станцевала в длинном белом платье на камеру. Торжество проходило в Эрмитаже — снимками с музея поделилась актриса, ее супруг и некоторые гости.

С Радловым и 6-летним сыном от предыдущего брака Евгением Козловым звезда сериала “Чики” вышла в свет несколько дней назад. Возлюбленные и Корней посетили Beat Film Festival.

О новом избраннике 29-летней актрисы стало известно в середине июня. Совместные фото с Даниилом Варвара публиковала в stories — в блоге появилось фото влюбленных из кровати. До этого момента актриса выкладывала снимки, где парочка держалась за руки, однако официально своих отношений они не подтверждали.

В прошлом месяце пара вышла в свет на премьеру фильма “Скажи ей”. Кроме того Шмыкова посещала вечеринки, где за пультом диджея стоял Радлов.



Около 10 лет Варвара Шмыкова состояла в отношениях с оператором Евгением Козловым. Девушка долго пыталась влюбить в себя мужчину, и в 2016 году пара расписалась. Позднее на свет появился Корней, его артистка родила в Лос-Анджелесе. В апреле 2020 года стала появляться информация о том, что брак артистки и оператора распался.

