Ученые установили, от чего чаще всего умирают мужчины, недовольные женой

На этот раз наш с тобой покой нарушают израильские ученые. Жили мы себе жили, ни шатко ни валко, не хуже других, как вдруг в Израиле было проведено масштабное исследование здоровья мужчин старше 30 лет!

Заказчиком исследования выступило израильское правительство. Обследовали госслужащих, причем долгое время — в течение 30 лет. Задача ученых состояла в том, чтобы понять, что влияет на здоровье и продолжительность жизни людей, находящихся на полной государственной страховке. Весьма мудрое, мы бы даже сказали, характерное для израильских ученых намерение.

Так вот, большая часть исследования была довольно скучной. Мы все и так знаем, что люди, которые курят или ведут малоподвижный образ жизни, подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако третий, не менее важный фактор, который увеличивает риск смерти мужчин до 50 лет, на 39% оказался весьма неожиданным.

Это несчастливый брак! Представь себе, мужчины, которые были очень недовольны своей женой, гораздо чаще болели и быстрее умирали, чем даже одиночки!

Какая же болезнь косила этих несчастных? Оказалось, что это был инсульт. Опасность испытать инсульт с тяжелыми последствиями в возрасте до 50 лет возрастала у несчастливых мужей аж на 69%! Просто не все из них после такой неприятности умирали. Некоторые оказывались парализованы на всю оставшуюся жизнь (вот это, конечно, изощренная месть сварливой жене!).

Удивительно, но факт: те, кто доживал до 50 лет без инсульта, несмотря на недовольство женой, выходили из зоны риска. Дальше их уже было так просто не пронять. Не дождетесь, как говорится.

По итогам этого исследования израильские ученые были очень обеспокоены и предложили финансировать для государственных служащих бесплатную психологическую помощь по вопросам семьи и брака.

Если ты не являешься израильским госслужащим, однако все равно весьма недоволен женой, придется озаботиться этим вопросом самостоятельно. Ведь никогда не поздно что-то поменять (жену, любовницу или психолога).