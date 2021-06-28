У Аниты Цой после коронавируса онемела рука

По словам певицы, когда она думала, что болезнь уже позади, вдруг начала неметь рука, рассказала она в программе НТВ "Ты не поверишь". Обследования показали, что из-за коронавирусной инфекции у нее в организме нарушился баланс гормонов и минералов.

Артистке в итоге пришлось заплатить более трех миллионов рублей за операцию в швейцарской клинике. К счастью, сама операция и реабилитационный период прошли успешно и сейчас она может приступить к творческой работе.

В ходе программы также актер Аристарх Ливанов рассказал, что после перенесенного коронавируса стал хуже ходить и быстро уставать.