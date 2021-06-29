ЛГБТ-активиста Артема Трохачева, которого поддерживала дочь Марта Хельме, избили в Теллискиви. Он попал в больницу

Мы были на территории уличной еды Depoo. Стояли в очереди, играла музыка, мой знакомый начал танцевать”, — объясняет Артем.

“Один из мужчин тогда сказал, что ударит меня. И в какой-то момент более высокий мужчина сильно толкнул Артема так, что он почти лежал, и более низкий мужчина начал бить Артема по колену. Я решил оттащить более низкого мужчину ”, — описывает ситуацию друг Артема.

“После этого более низкий мужчина так разозлился, что начал интенсивно махать кулаками и бросился ко мне. Он несколько раз хватал меня за руки и стягивал мою рубашку, которая между прочим стоит 30 евро”, — добавляет он.

На своей Фейсбук страничке Артем написал следующее:

“Вчера вечером меня избили два гомофоба, потому что я заступился за отдыхающего мальчика, который танцевал по их мнению слишком вызывающе, что для них неприемлемо. Я прошу каждого из вас стоять и бороться за свободную страну, где безопасно жить каждому. Со мной все в порядке, я сейчас в ЕМО жду осмотра. Если вы сталкиваетесь с травлей или насилием обязательно регистрируйте происшествие в полиции и в ЛГБТ сообществе”.

Между прочим, некоторое время назад был скандал из-за того, что Артем сфотографировался с 16-летней дочерью Марта Хельме. По словам Артема, дочка Хельме таким снимком поддержала их .