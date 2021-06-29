ПОДБОРКА | Что смотреть в кинотеатрах Forum Cinemas?

Шпионский триллер, снятый на основе реальных событий и рассказывающий историю британского бизнесмена Гревилла Винна. По просьбе британской службы MI-он заключает тайное и опасное сотрудничество с советским офицером Олегом Пеньковским, цель которого — предоставление важной информации, необходимой для предотвращения ядерной конфронтации и окончания Карибского кризиса. В главной роли Бенедикт Камбербэтч!

Новая часть знаменитого американского боевика уже в кино! Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.

Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.

Новый российский фильм для всей семьи, рассказывающий историю 45-летней давности о немецкой овчарке по кличке “Пальма”. Хозяин Пальмы оставляет ее у самолёта и улелетает “делать” карьеру. Собака, так и не поняв, что это — предательство, верила в то, что хозяин вернётся. Шли дни, недели, месяцы, годы, самолёты взлетали и садились, но Пальма

продолжала верить. Неожиданная встреча с девятилетним мальчиком Колей внесла в одинокую собачью жизнь нечто доброе. Испытавшая боль предательства, собака снова поверила человеку!