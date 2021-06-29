ПОДБОРКА | Что смотреть в кинотеатрах Forum Cinemas?
“ИГРЫ ШПИОНОВ” / Билеты: https://bit.ly/360xxTi
“ФОРСАЖ 9” / Билеты: https://bit.ly/3qF3UAj
Новая часть знаменитого американского боевика уже в кино! Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.
“ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ” / Билеты: https://bit.ly/3h0Ifzq
Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.
“ПАЛЬМА” / Билеты: https://bit.ly/3w4SjLO
Новый российский фильм для всей семьи, рассказывающий историю 45-летней давности о немецкой овчарке по кличке “Пальма”. Хозяин Пальмы оставляет ее у самолёта и улелетает “делать” карьеру. Собака, так и не поняв, что это — предательство, верила в то, что хозяин вернётся. Шли дни, недели, месяцы, годы, самолёты взлетали и садились, но Пальма
продолжала верить. Неожиданная встреча с девятилетним мальчиком Колей внесла в одинокую собачью жизнь нечто доброе. Испытавшая боль предательства, собака снова поверила человеку!
“СУДНАЯ НОЧЬ 5” / Билеты: https://bit.ly/3A96ItI
Пятая и последняя часть знаменитого ужастика про ночь, когда дозволено безнаказано совершать любые преступления. Однако этим летом все правила будут нарушены. Группа людей решили, что Судная ночь не должна заканчиваться утром, а может длиться бесконечно…
Следи за расписанием фильмов: https://www.forumcinemas.ee/rus/movies/showtimes
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