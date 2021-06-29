В эти выходные в порту Ноблесснер пройдет фестиваль SUME

Фестиваль SUME, который в этом году состоится впервые, посвящен отечественной музыке.

“Еще в прошлом году, когда изначально должен был состояться фестиваль, мы хотели обеспечить посетителям лучшие впечатления от выступлений местных артистов. В этом году мы решили сделать фестиваль двухдневным, чтобы дополнить и разнообразить музыкальную программу”, — прокомментировал руководитель проекта Марек Фальгот.

В пятницу на главной сцене фестиваля выступят nublu, Trad.Attack!, Rita Ray и Anett, а в субботу — NOËP, Ewert and The Two Dragons, Лийз Лемсалу и Gram-Of-Fun.

Вторую сцену городского фестиваля будет курировать звукозаписывающая компания “Тикс”. На сцене TIKS Music Garden выступят: Yasmin, Марис Пихлап, Рахель, EiK, jonas.f.k и Джон Хейзел. Также выступят диджеи Лийзи Вулэйд, Джошуа Стефенз, Пеэтер Эхала и Сандер Мёльдер.

В пятницу и субботу ворота открываются в 17:00. Организаторы отмечают, что посетителям не нужно предоставлять свидетельство о вакцинации или сдавать быстрый тест на коронавирус.

Официальная программа фестиваля SUME продолжится в Батарейной морской крепости. Более подробная информация доступна на сайте фестиваля.