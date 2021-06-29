Режиссёр клипов певицы МакSим умер в 45 лет. Названа причина смерти

Российский режиссёр, клипмейкер Вадим Шатров скончался от коронавируса. Об этом сообщает портал "Стархит" со ссылкой на его супругу Жанну Карабалаеву. По её словам, 45-летний Шатров скончался в ночь на 29 июня с поражением лёгких более 50%.

Символично, что последней его работой стал клип для певицы МакSим (Марины Максимовой) на песню "Спасибо". Сама исполнительница сейчас находится в медикаментозной коме с тем же диагнозом, а ранее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение лёгких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", — сообщила вдова режиссёра в соцсетях.

Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.