Названа реальная причина развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Бывший возлюбленный Бородиной Михаил Терехин рассказал “Московскому комсомольцу”, что пара стала причиной излишней публичности в средствах массовой информации. По его мнению, телеведущая могла слишком импульсивно отреагировать на какие-либо публикации в СМИ , что могло привести к серьезному скандалу, который и спровоцировал развод.

“Вылезла, как я понимаю, какая-то неприятная ситуация. Расставание Ксении с Курбаном, мне кажется, произошло из-за пристального внимания общественности к их паре. Возможно, Ксения просто не смогла это вынести. Просто закрыть глаза и забыть она не смогла. Общественное мнение давит. Видимо, накипело… Хотя, возможно, и любовь прошла”, — отметил Терехин.