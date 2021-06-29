29.06.2021, 18:00
Названа реальная причина развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова(3)
screenshot
Несколько месяцев в социальных сетях ходили слухи о том, что брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова "трещит по швам". Эта информация подтвердилась, поскольку телеведущая уже подала на развод. При этом, никто из сторон пока не объявил настоящую причину разрыва, пишет medikforum.
Бывший возлюбленный Бородиной Михаил Терехин рассказал “Московскому комсомольцу”, что пара стала причиной излишней публичности в средствах массовой информации. По его мнению, телеведущая могла слишком импульсивно отреагировать на какие-либо публикации в СМИ, что могло привести к серьезному скандалу, который и спровоцировал развод.
“Вылезла, как я понимаю, какая-то неприятная ситуация. Расставание Ксении с Курбаном, мне кажется, произошло из-за пристального внимания общественности к их паре. Возможно, Ксения просто не смогла это вынести. Просто закрыть глаза и забыть она не смогла. Общественное мнение давит. Видимо, накипело… Хотя, возможно, и любовь прошла”, — отметил Терехин.