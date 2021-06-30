Умер звезда “Полицейского с Рублевки” Ростислав Гулбис. Его девушка считает, что это врачебная ошибка

Точная причина смерти пока не называется, однако возлюбленная Ростислава Гулбиса уверена, что его можно было спасти. “Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить”, — говорит агент актера Екатерина Гольцман.

Звезда сериалов “Чернобыль. Зона отчуждения” и “Полицейский с Рублевки” поехал в Кострому, чтобы принять участие в съемках клипа для группы Good Times. Ростиславу было всего 32 года, друзья и близкие не могут поверить в случившееся. Представитель звезды также добавила, что у него не было столь серьезных проблем со здоровьем, которые бы привели к трагическому исходу.

“У него обострился панкреатит. Он не то чтобы сильно страдал, но были небольшие приступы. Ростислав не злоупотреблял алкоголем. Просто такое стечение обстоятельств… Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру”, — сказала Гольцман.

Смерть актера также подтвердил его коллега по “Полицейскому с Рублевки” Роман Попов. “Сегодня не стало моего коллеги и кореша Ростислава Гулбиса. 32? Это норма? Рано. Очень рано. Мы будем скучать, Рост. Сейчас ты там, где уже давно все наши с тобой музыкальные кумиры, слушай их “афтерлайфы” и “поджэмь” с ними. И сыграй свой лучший этюд для Него, чтобы Он оборжался и расплакался… Спасибо за все, Актер! Спи спокойно… Завтра не на смену”, — написал Попов, который, кстати, в качестве причины указал острую почечную недостаточность.

Поклонники шокированы скоропостижной кончиной молодого артиста. “Соболезную… Не верится вообще”; “Как несправедливо”; “Соболезную родным и близким. Покойся с миром, Рост! Хотя мы с тобой почти не общались после школы, знаю, что ты был хорошим человеком!” — пишут пользователи Сети.